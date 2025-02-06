Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов в Киеве.

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Что известно о работе ПВО в Киеве

Так, взрывы в Киеве прогремели ориентировочно в 22:28. Причиной является работа противовоздушной обороны по целям. В столице объявлена воздушная тревога в связи с атакой российских ударных дронов.

Тревога в Киеве была объявлена в 21:53. Вражеские БпЛА двигались мимо Броваров курсом на столицу. Мониторы писали о пролете дронов через Святошинский и Днепровский районы.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

К слову, ранее сообщения о работе ППО поступали из Киевской области. Местные власти пока никак не комментировали информацию.

Зауважимо, що російська атака триває. Закликаємо не ігнорувати тривогу та у разі загрози негайно прямувати в укриття.