З вечора 6 лютого окупанти почали повітряну атаку на Україну. Противник бив дронами відразу з кількох напрямків: Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Шаталово, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Скільки БпЛА збито

Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).

До слова, внаслідок дронового удару по території Київської області пошкоджено господарське та гаражне приміщення в одному з районів. На місці влучання зайнялася пожежа.

Крім того, атака БпЛА спричинила екстрені відключення у низці областей України.