С вечера 6 февраля оккупанты начали воздушную атаку на Украину. Противник бил дронами сразу с нескольких направлений: Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Шаталово, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько БПЛА сбито

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 81-го ударного БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерянный (без негативных последствий).

К слову, в результате дронового удара по территории Киевской области повреждено хозяйственное и гаражное помещение в одном из районов. На месте попадания загорелся пожар.

Кроме того, атака БПЛА повлекла за собой экстренные отключения в ряде областей Украины.