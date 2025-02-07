Володимир Зеленський 7 лютого зустрівся з командирами підрозділів БпЛА. Він запевнив, що держава не шкодуватиме коштів, аби масштабувати успішні рішення. За допомогою безпілотників можна унеможливити російські штурми.

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Де летять "Шахеди" увечері 7 лютого

20:55, 7 лютого

Тривога в Києві.

20:53, 7 лютого

Моніторингові канали попереджають, що незабаром у столиці буде тривога. "Шахед" летить на Бровари.

20:50, 7 лютого

Карта тривог в Україні

20:00, 7 лютого

Дані від ПС, де летять "Шахеди"

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;
  • БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний та південний;
  • БпЛА в центральній та південній Сумщині, курс південний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.
19:30, 7 лютого

І Чернігівщини.

19:00, 7 лютого

Загроза БпЛА для Сумщини.