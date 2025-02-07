Володимир Зеленський 7 лютого зустрівся з командирами підрозділів БпЛА. Він запевнив, що держава не шкодуватиме коштів, аби масштабувати успішні рішення. За допомогою безпілотників можна унеможливити російські штурми.

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Де летять "Шахеди" увечері 7 лютого

20:55, 7 лютого Тривога в Києві.

20:53, 7 лютого Моніторингові канали попереджають, що незабаром у столиці буде тривога. "Шахед" летить на Бровари.

20:50, 7 лютого Карта тривог в Україні

20:00, 7 лютого Дані від ПС, де летять "Шахеди" БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний;

БпЛА на південному сході Чернігівщини, курс південно-західний та південний;

БпЛА в центральній та південній Сумщині, курс південний;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний.

19:30, 7 лютого І Чернігівщини.