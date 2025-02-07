Владимир Зеленский 7 февраля встретился с командирами подразделений БПЛА. Он заверил, что государство не будет жалеть средств, чтобы масштабировать успешные решения. С помощью беспилотников можно сделать невозможными российские штурмы.
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Где летят "Шахеды" вечером 7 февраля
20:55, 7 февраля
Тревога в Киеве.
20:53, 7 февраля
Мониторинговые каналы предупреждают, что вскоре в столице будет тревога. "Шахед" летит на Бровары.
20:50, 7 февраля
Карта тревог в Украине
20:00, 7 февраля
Данные от ВС, где летят "Шахеды"
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс западный;
- БпЛА на юго-востоке Черниговщины, курс юго-западный и южный;
- БпЛА в центральной и южной Сумщине, курс южный курс южный;
- БпЛА на севере Полтавщины, курс южный.
19:30, 7 февраля
И Черниговской области.
19:00, 7 февраля
Угроза БпЛА для Сумщины.