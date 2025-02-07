Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БпЛА с севера. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Киеве

В 21:51 местные СМИ сообщили о звуках взрывов и работе противовоздушной обороны. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударных БпЛА с севера Киевской области в 21:52.

Позже в ведомстве сообщили, что БпЛА с Киевщины движутся в направлении Винницкой области.

На момент публикации воздушная тревога охватила большую часть Украины. В Киеве тревога начала звучать час назад, в 20:54.

24 Канал призывает соблюдать правила во время воздушных тревог и находиться в укрытии для собственной безопасности.

Где сейчас действует воздушная тревога: смотрите карту

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