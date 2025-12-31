В Ровно внезапно исчезал свет во многих районах города: что стало причиной отключения

В Ровно из-за аварийной ситуации без электроснабжения частично остались жители города. После сообщения об аварии энергетики сразу приступили к восстановлению.

Свет оперативно вернули всем потребителям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Ровно.

Какие районы Ровно пострадали?

В Ровно без электроснабжения частично остались жители микрорайонов Северный, Льнокомбинат, а также улиц Защитников Мариуполя и Киевской.

После сообщения об отключении, энергетики приступили к восстановлению энергоснабжения.

Что стало причиной отключения?

Как сообщила пресс-секретарь Ровнооблэнерго Алла Лихачева, причиной отключения стала аварийная ситуация в городе.

Впоследствии она сообщила, что в 9:45 ремонтные бригады оперативно восстановили электроснабжение всем потребителям в городе.

