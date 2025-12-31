У Рівному раптово зникало світло у багатьох районах міста: що стало причиною відключення

У Рівному через аварійну ситуацію без електропостачання частково залишилися мешканці міста. Після повідомлення про аварію енергетики відразу розпочали відновлення.

Світло оперативно повернули всім споживачам. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне.

Які райони Рівного постраждали?

У Рівному без електропостачання частково залишилися мешканці мікрорайонів Північний, Льонокомбінат, а також вулиць Захисників Маріуполя та Київської.

Після повідомлення про відключення, енергетики розпочали відновлення енергопостачання.

Що стало причиною відключення?

Як повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова, причиною відключення стала аварійна ситуація в місті.

Згодом вона повідомила, що о 9:45 ремонтні бригади оперативно відновили електропостачання усім споживачам у місті.

