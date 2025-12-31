Укр Рус
24 Канал Новини України У Рівному раптово зникало світло у багатьох районах міста: що стало причиною відключення
31 грудня, 10:55
2

У Рівному раптово зникало світло у багатьох районах міста: що стало причиною відключення

Юлія Харченко
Основні тези
  • Через аварійну ситуацію без електропостачання залишилися мешканці двох мікрорайонів та вулиць у Рівному.
  • Електропостачання для абонентів уже відновлено.

У Рівному через аварійну ситуацію без електропостачання частково залишилися мешканці міста. Після повідомлення про аварію енергетики відразу розпочали відновлення.

Світло оперативно повернули всім споживачам. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне.

Дивіться також Пошкодження значні: Росія знову вдарила по енергетиці Одещини 

Які райони Рівного постраждали?

У Рівному без електропостачання частково залишилися мешканці мікрорайонів Північний, Льонокомбінат, а також вулиць Захисників Маріуполя та Київської.

Після повідомлення про відключення, енергетики розпочали відновлення енергопостачання.

Що стало причиною відключення?

Як повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова, причиною відключення стала аварійна ситуація в місті. 

Згодом вона повідомила, що о 9:45 ремонтні бригади оперативно відновили електропостачання усім споживачам у місті.

Що відомо про останні обстріли української енергетики?

  • У ніч на 31 грудня вибухи лунали на Одещині. В Одесі через атаку з'явилися проблеми з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

  • Через обстріл 27 грудня Вишгород на Київщині був без світла майже чотири доби. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновити електропостачання у домівки українців.

  • Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України не для повного блекауту, вважають у Міненерго. Ціллю ударів є не лише електропостачання, але й системи теплопостачання, зокрема під час морозів.