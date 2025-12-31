Світло оперативно повернули всім споживачам. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне.

Які райони Рівного постраждали?

У Рівному без електропостачання частково залишилися мешканці мікрорайонів Північний, Льонокомбінат, а також вулиць Захисників Маріуполя та Київської.

Після повідомлення про відключення, енергетики розпочали відновлення енергопостачання.

Що стало причиною відключення?

Як повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова, причиною відключення стала аварійна ситуація в місті.

Згодом вона повідомила, що о 9:45 ремонтні бригади оперативно відновили електропостачання усім споживачам у місті.

Що відомо про останні обстріли української енергетики?

  • У ніч на 31 грудня вибухи лунали на Одещині. В Одесі через атаку з'явилися проблеми з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

  • Через обстріл 27 грудня Вишгород на Київщині був без світла майже чотири доби. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновити електропостачання у домівки українців.

  • Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України не для повного блекауту, вважають у Міненерго. Ціллю ударів є не лише електропостачання, але й системи теплопостачання, зокрема під час морозів.