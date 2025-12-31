Світло оперативно повернули всім споживачам. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Рівне.
Які райони Рівного постраждали?
У Рівному без електропостачання частково залишилися мешканці мікрорайонів Північний, Льонокомбінат, а також вулиць Захисників Маріуполя та Київської.
Після повідомлення про відключення, енергетики розпочали відновлення енергопостачання.
Що стало причиною відключення?
Як повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова, причиною відключення стала аварійна ситуація в місті.
Згодом вона повідомила, що о 9:45 ремонтні бригади оперативно відновили електропостачання усім споживачам у місті.
Що відомо про останні обстріли української енергетики?
У ніч на 31 грудня вибухи лунали на Одещині. В Одесі через атаку з'явилися проблеми з електропостачанням, водою та теплопостачанням.
Через обстріл 27 грудня Вишгород на Київщині був без світла майже чотири доби. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновити електропостачання у домівки українців.
Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України не для повного блекауту, вважають у Міненерго. Ціллю ударів є не лише електропостачання, але й системи теплопостачання, зокрема під час морозів.