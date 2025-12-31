Свет оперативно вернули всем потребителям. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне Ровно.
Смотрите также Повреждения значительные: Россия снова ударила по энергетике Одесской области
Какие районы Ровно пострадали?
В Ровно без электроснабжения частично остались жители микрорайонов Северный, Льнокомбинат, а также улиц Защитников Мариуполя и Киевской.
После сообщения об отключении, энергетики приступили к восстановлению энергоснабжения.
Что стало причиной отключения?
Как сообщила пресс-секретарь Ровнооблэнерго Алла Лихачева, причиной отключения стала аварийная ситуация в городе.
Впоследствии она сообщила, что в 9:45 ремонтные бригады оперативно восстановили электроснабжение всем потребителям в городе.
Что известно о последних обстрелах украинской энергетики?
В ночь на 31 декабря взрывы раздавались в Одесской области. В Одессе из-за атаки появились проблемы с электроснабжением, водой и теплоснабжением.
Из-за обстрела 27 декабря Вышгород Киевской области был без света почти четверо суток. Энергетики работали круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение в дома украинцев.
Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины не для полного блэкаута, считают в Минэнерго. Целью ударов является не только электроснабжение, но и системы теплоснабжения, в частности во время морозов.