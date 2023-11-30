Правоохранители заметили, как по улице Ровно едет мужчина в костюме Санты на мотоцикле с мотоколыской. В нем сидел пассажир без шлема.

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Именно поэтому полиция остановила Санту. Позже выяснилось, что он не имеет права управлять таким транспортом. Все потому, что не имел водительского удостоверения соответствующей категории. Очевидно, в Лапландии их не раздают.

Во Львове женщина напала и искусала правоохранителя

Тем временем во Львове произошла другая история. Женщину приговорили к году лишения свободы. Причиной стало нападение на милиционера. Это произошло в 2017 году во время визита во Львов тогда Президента Украины Петра Порошенко. Женщина объяснила, что вроде бы хотела передать ему важные документы.

Чтобы достичь желаемого, женщина решилась на отчаянный шаг. Она укусила правоохранителя за то, что он не пропускал ее в Порошенко. В это время он находился в одном из местных ресторанов. Теперь ей придется отвечать за содеянное.