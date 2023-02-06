Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Румынии 6 февраля в 3:26 в сейсмической зоне Вранча. По данным Национального института исследований и развития физики Земли (INFP), подземные толчки были зафиксированы на глубине 23 километры.

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В Румынии зафиксировали толчки на глубине 23 километра

Подземные толчки зафиксировали: 74 км к северо-востоку от Плоешти, 94 км к западу от Бреила, 98 км к западу от Брашова, 99 км к западу от Галаца и 114 км к северо-востоку от Бухареста.

Позже в том же районе было зафиксировано 4 подземных толчка магнитудой 2,6, 2,9, 2,7 и 2 балла. Три землетрясения произошли на глубине 17 километров, в 4:09, 4:13 и 5:01, а четвертое – в 5:26, на глубине 21 километр.

Институт геологии и сейсмологии Молдовы сообщает, что в республике также зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в 03:26 утра.

Землетрясения в Турции и Румынии не имеют связи

Гендиректор INFP Константин Ионеску сообщил, что возникновение 5 землетрясений является совпадением со временем землетрясения в Турции.

"Это совпадение. Землетрясение, которое произошло в Румынии – это поверхностное землетрясение. Землетрясение в Турции, также поверхностное, во многом зависит от геологических связей внутри земли. Между двумя поверхностными сейсмическими зонами в Румынии и Турции нет никакой связи", – заявил он.

Ионеску не исключил будущие землетрясения в этом районе, ведь эта территория известна как сейсмически активная зона землетрясений с глубиной залегания до 20 километров.

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