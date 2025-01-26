Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX Weather.

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Молния ударила в борт самолета

В международном аэропорту Сан-Паулу-Гуарульюс молния попала в борт самолета British Airways. Невероятное явление на видео зафиксировал пассажир, который ждал в здании на свой рейс.

Мужчина рассказал, что тогда Сан-Паулу накрыл шторм, и аэропорт приостановил все рейсы. Мужчина видел, что надвигается непогода, поэтому решил поснимать, что происходило за окном.

Когда я смотрел в окно, то видел, что вблизи аэродрома бьет молния. Поэтому я решил сделать несколько кадров, подумав, что было бы хорошо снять наш самолет. И вдруг удар произошел прямо на моих глазах,

– рассказал автор видео.

На видео удалось зафиксировать момент, как молния попадает в руль направления самолета. После попадания молния несколько раз вспыхнула. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал.

Молния попала в самолет: смотрите видео

Интересно, что, по данным Национальной метеорологической службы, коммерческие самолеты, такие как на видео, в среднем попадают под удары молнии только один или два раза в год.

Самолет выдержал удар молнии, пожара не произошло. Однако после удара его направили на обязательный осмотр.