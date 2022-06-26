Таким образом, количество жизней, унесших ракетный удар, возросло до 4. Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Обратите внимание Ракетный удар по Сарнам: в ОВА показали видео и масштабы разрушений
Поисково-спасательные работы завершены
Виталий Коваль сообщил, что спасатели завершили работы по ликвидации последствий ракетного удара по Сарнам. Жертвами атаки стали 4 мужчины. Самому младшему погибшему было 30 лет, самому старшему – 51.
Кроме этого, два человека сейчас в тяжелом состоянии находятся в больнице. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.
Подразделения ГСЧС аварийно-спасательные работы завершили. Работают следователи,
– сообщил Коваль.