Таким чином кількість життів, які забрав ракетний удар, зросла до 4. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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Пошуково-рятувальні роботи завершені

Віталій Коваль повідомив, що рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Сарнах. Жертвами атаки стали 4 чоловіків. Наймолодшому загиблому було 30 років, найстаршому – 51.

Окрім цього, двоє людей зараз у важкому стані перебувають у лікарні. Зараз на місці трагедії працюють правоохоронці.

Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі,

– повідомив Коваль.