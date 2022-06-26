Таким чином кількість життів, які забрав ракетний удар, зросла до 4. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зверніть увагу Ракетний удар по Сарнах: в ОВА показали відео і масштаби руйнувань
Пошуково-рятувальні роботи завершені
Віталій Коваль повідомив, що рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по Сарнах. Жертвами атаки стали 4 чоловіків. Наймолодшому загиблому було 30 років, найстаршому – 51.
Окрім цього, двоє людей зараз у важкому стані перебувають у лікарні. Зараз на місці трагедії працюють правоохоронці.
Підрозділи ДСНС аварійно-рятувальні роботи завершили. Працюють слідчі,
– повідомив Коваль.
Новина доповнюється