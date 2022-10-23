Недавно обнародованные кадры с дрона свидетельствуют о том, что Саудовская Аравия все же начала строительство в пустыне давно обещанного мегаполиса The Line. Он будет располагаться в северо-западной провинции Табук.

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В Саудовской Аравии реализовывают грандиозный "город будущего"

На видео видно, как экскаваторы роют широкие траншеи в пустыне для города протяженностью 170 километров и высотой 500 метров, рассчитанное на проживание 9 миллионов человек.

The Line – это один из ряда проектов, из которых состоит Неом, общей стоимостью 500 миллиардов долларов. Основная его цель – создание туристического города с пространством для работы, развлечений и жизни на основе искусственного интеллекта, где все будет доступно за 5 минут ходьбы. Общественный транспорт должен увязать любые точки города за 20 минут.

Строительство среди пустыни: смотрите видео

Независимо от его размера, он в конечном счете продемонстрирует, что в мире есть человеческий потенциал, технологии и стремление к революции нашего нынешнего образа жизни,

– сказал исполнительный директор Неом по городскому планированию Тарека Каддуми.

В то же время эксперты назвали цели проекта нереалистичными, а предложенный город The Line – непригоден для жизни.



Как будет выглядеть город / Фото NEOM.COM



"Город будущего" / Фото NEOM.COM

Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь

Наследный принц и премьер-министр Мухаммад бин Салман в пятницу, 14 октября, провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, где сообщил украинскому президенту о дополнительном пакете гуманитарной помощи для Украины.

Принц подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи свидетельствуют о его стремлении облегчить человеческие страдания украинского народа. По его словам, подобные решения свидетельствуют о дружбе Королевства с Украиной.

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