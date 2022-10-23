Нещодавно оприлюднені кадри з дрона свідчать про те, що Саудівська Аравія все ж розпочала будівництво в пустелі давно обіцяного мегаполісу The Line. Воно розташовуватиметься в північно-західній провінції Табук.

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У Саудівській Аравії реалізовують грандіозне "Місто майбутнього"

На відео видно, як екскаватори копають широкі траншеї в пустелі для міста довжиною 170 кілометрів і висотою 500 метрів, розраховане на проживання 9 мільйонів осіб.

The Line – це один із низки проєктів, з яких складається Неом, загальною вартістю 500 мільярдів доларів. Основна його мета – створення туристичного міста з простором для роботи, розваг і життя на основі штучного інтелекту, де все буде доступним за 5 хвилин ходьби. Громадський транспорт має пов’язати будь-які точки міста за 20 хвилин.

Будівництво серед пустелі: дивіться відео

Незалежно від його розміру, він в кінцевому підсумку продемонструє, що у світі є людський потенціал, технології та прагнення до революції нашого нинішнього способу життя,

– сказав виконавчий директор Неом з питань міського планування Тарека Каддумі.

Водночас експерти назвали цілі проєкту нереалістичними, а запропоноване місто The Line – непридатним для життя.



Як виглядатиме місто / Фото NEOM.COM



"Місто майбутнього" / Фото NEOM.COM

Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу

Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммад бін Салман у п’ятницю, 14 жовтня, провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, де повідомив українського президента про додатковий пакет гуманітарної допомоги для України.

Принц наголосив, що ці ініціативи з надання гуманітарної допомоги є свідченням його прагнення полегшити людські страждання українського народу. За його словами, такі рішення свідчать про дружбу Королівства з Україною.

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