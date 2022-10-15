Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу і допоможе з полоненими

Так, Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на 400 мільйонів доларів. Про це повідомило саудівське державне інформаційне агентство SPA. Президент України також написав про це у своєму твіттері.

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Під час розмови Зеленський також висловив подяку і вдячність за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів. У SPA підкреслили, що це сприятиме полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.

Натомість принц підкреслив, що ці ініціативи з надання гуманітарної допомоги є свідченням його прагнення полегшити людські страждання українського народу. За його словами, такі рішення свідчать про дружбу Королівства з Україною.

Мухаммад бін Салман підкреслив відданість повазі державного суверенітету України і додав, що голосування Королівства за резолюцію, яка засуджує анексію Росією українських територій, випливає з відданості Саудівської Аравії глибоко вкоріненим у Статуті ООН принципам і міжнародному праві.

Крім того, наслідний принц висловив готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля з обміну полоненими. Раніше він брав участь у звільнені з російського полону низки іноземних громадян.

Роль Саудівської Аравії в обміні українських захисників

21 вересня Україна обміняла з полону 215 своїх захисників. Посередниками у переговорному процесі стали дві країни – Туреччина та Саудівська Аравія.

Росія, зокрема, звільнила іноземних військовополонених, яких сама ж і захопила в Україні. Літак із ними приземлився на територіїСаудівської Аравії.

Водночас на 5 жовтня була запланована зустріч держав-членів ОПЕК+, на якій мали обговорювати питання щодо скорочення обсягів видобування нафти.

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