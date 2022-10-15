Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь и поможет с пленными

Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь в 400 миллионов долларов. Об этом сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA. Президент Украины также написал об этом в своем твиттере.

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В ходе разговора Зеленский также выразил благодарность за решение руководства Саудовской Аравии предложить Украине дополнительный пакет гуманитарной помощи в размере 400 миллионов долларов. В SPA подчеркнули, что это будет способствовать облегчению страдания украинских граждан на волне кризиса.

Принц подчеркнул, что эти инициативы по оказанию гуманитарной помощи являются свидетельством его стремления облегчить человеческие страдания украинского народа. По его словам, подобные решения свидетельствуют о дружбе Королевства с Украиной.

Мухаммед бин Салман подчеркнул приверженность уважению государственного суверенитета Украины и добавил, что голосование Королевства за резолюцию, осуждающую аннексию Россией украинских территорий, вытекает из преданности Саудовской Аравии глубоко укоренившимся в Уставе ООН принципам и международном праве.

Кроме того, наследный принц выразил готовность Королевства продолжать посреднические усилия по обмену пленными. Ранее он участвовал в освобождении из российского плена ряда иностранных граждан.

Роль Саудовской Аравии в обмене украинских защитников

21 сентября Украина обменяла из плена 215 своих защитников. Посредниками в переговорном процессе стали две страны – Турция и Саудовская Аравия.

Россия, в частности, освободила иностранных военнопленных, которых сама и захватила в Украине. Самолет с ними приземлился на территории Саудовской Аравии.

В то же время на 5 октября была запланирована встреча государств-членов ОПЕК+, на которой должны были обсуждаться вопросы сокращения объемов добычи нефти.

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