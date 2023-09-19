В Службе безопасности Украины заявили в официальном комментарии 24 Каналу, что говорится об очередном военном преступлении россиян. Ведь 6 сентября 2023 года оккупанты убили в Константиновке 17 человек.

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Что говорят в СБУ об атаке по Константиновке

Расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны. По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии,

– заявили в СБУ.

Кроме того, следователи заверили, что они исследуют ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу. По данным СБУ:

продолжается досудебное расследование;

назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств военного преступления.

Издание NYT выпустило скандальную статью

Издание The New York Times заявило, что провело собственное расследование и якобы выяснило, что по рынку в Константиновке ударили вроде бы украинской ракетой. Иностранное издание назвало атаку "трагической неудачей" украинских военных, а не российскими обстрелами.

Иностранные журналисты написали, что якобы доказательства, включая фрагмент ракеты, спутниковые снимки и свидетельские показания якобы свидетельствуют, что катастрофический удар был следствием попадания ракеты украинской системы ПВО. Последнюю вроде бы выпустили из установки "Бук".

Источники 24 Канала в Силах безопасности и обороны объяснили, что автора скандальной статьи Thomas Gibbons-Neff неоднократно замечали в продвижении российских нарративов, ведь он систематически готовит антиукраинские материалы в The New York Times, где пытается дискредитировать Украину и нашу армию.

Среди прочего, ранее он писал, что ВСУ якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, заявлял, что наши военные торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, помогающих Украине,

– заявили источники.

В частности, они также заметили только некоторые примеры его статей:

"Чтобы оттолкнуть россиян, украинцы ударили по деревне кассетными боеприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);

"Фронтовая теневая экономика: украинские подразделения торгуют танками и артиллерией" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);

"Похищенная доблесть: лгущие, расточающие и ссорящиеся американские волонтеры в Украине" (Stolen Valor: The US Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).

Именно этого журналиста уже дважды лишали пресс-карты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий,

– добавили источники 24 Канала в Силах безопасности и обороны.

Перед этим советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что наши правоохранители по умолчанию проводят тщательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. Кроме того, советник Андрея Ермака отметил, что:

общество точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке, как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны;

изучаются обстоятельства удара по Константиновке, так что юридическая истина будет установлена.

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Михаил Подоляк также добавил, что не следует забывать о том, что именно Россия начала вторжение в Украину, ответственная за принесение войны в нашу страну и регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Наше государство обороняется, защищая себя и свои территории.