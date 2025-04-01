Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "У нас 2 цели в Секторе Газа": интервью с послом Израиля о ХАМАС и ядерной программе Ирана

В Газе в "братской могиле" нашли тела пропавших гуманитарных работников

Отмечается, что 14 тел нашли в южном районе Рафах в воскресенье, 30 марта. 8 из погибших идентифицировали как членов Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS), 5 – как сотрудников гражданской обороны, а еще одного – как сотрудника агентства ООН, говорится в заявлении PRCS. Указывается, что один медик Общества Красного Полумесяца считается пропавшим без вести.

Ранее, прошлого четверга, на месте происшествия удалось найти тело пятнадцатого человека – работника гражданской обороны. При этом в PRCS сообщили, что им изначально было отказано в доступе к этому району.

В издании пишут, что на прошлой неделе в PRCS заявили, что 9 их техников экстренной медицинской помощи пропали без вести 23 марта, когда израильские войска обстреляли машины скорой помощи и пожарные машины в южной части Рафаха.

В ответ израильские военные заявили, что обстреляли машины скорой помощи и пожарные машины, поскольку они "использовались как прикрытие для боевиков ХАМАСа и Палестинского исламского джихада".

Гуманитарные организации и ООН выразили возмущение по поводу этих нападений, которые Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца назвала "самыми смертоносными" для их работников за почти десять лет.

Это массовое убийство нашей команды является трагедией не только для нас в Палестинском обществе Красного Полумесяца, но и для гуманитарной деятельности и человечества, – говорится в заявлении PCRS, в котором "нападение на медиков назвали военным преступлением", что карается международным правом.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) сообщило, что тела нашли после "сложной недельной спасательной операции" с использованием бульдозеров и тяжелой техники, чтобы извлечь жертв и их побитые транспортные средства из-под песка.

"Работники здравоохранения никогда не должны быть мишенью. И все же мы сегодня здесь, раскапывая массовую могилу первых служб реагирования и медиков", – заявил Джонатан Виттолл, глава UNOCHA на оккупированных палестинских территориях.

На видео, которое опубликовали UNOCHA, видно, как бульдозер роет грунт и передвигает обломки, а спасатели используют лопаты, чтобы добраться до пострадавших. Было замечено, как несколько тел доставали из песка, некоторые были одеты в жилеты PRCS.

Как указали в UNOCHA, предварительная информация свидетельствует о том, что первая группа гуманитарных работников, направленных в этот район, была убита израильскими войсками 23 марта. Другие бригады экстренной помощи подверглись ударам в течение следующих нескольких часов, когда они искали своих пропавших без вести коллег.

"Один за другим их били, их тела собирали и хоронили. Мы выкапываем их в форме, в перчатках", – сказал Виттолл.

Кареты скорой помощи, а также транспортные средства ООН и гражданской обороны были найдены раздавленными и закопанными под песком, добавил Виттолл, обвинив израильские силы в попытке скрыть место происшествия.

В CNN указали, что их журналисты обратились к израильским военным за комментарием.

По данным PRCS, их гуманитарные работники отправились в район Рафаха Аль-Хашашин 23 марта, когда они подверглись нападению.

"Израильские силы осадили этот район, что привело к полной потере связи с нашими командами", – сообщили в PRCS.

Через несколько часов Гражданская оборона Газы сообщила, что 6 ее сотрудников также пропали без вести после того, как их отправили в ту же территорию.

Ранее израильские военные сообщили CNN, что их войска в тот день открыли огонь по "подозрительным транспортным средствам", включая машины скорой помощи и пожарные машины, которые двигались к войскам без предварительной координации, использования фар или аварийных сигналов.