Такая ситуация сложилась в селе Елизаветино. По российскому телевидению сделали из этого сюжет, передает 24 канал.

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В селе остались дети и пенсионеры

В селе живет более 3 тысяч человек, большинство из которых сейчас – дети и пенсионеры. Фактически всех мужчин мобилизовали.

Журналисты рассказали историю одной семьи, которая учится жить без кормильца, потому что мужчину и отца забрали на войну. Говорят, таких семей очень много. Сами дети говорят, что были в шоке. Жительница села Алина припомнила, как забирали ее отца.

Когда провожали его, были слезы большие. Мама плакала и все мы,

– рассказывает девочка.

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Взамен мобилизованным в село прислали Росгвардию

Впрочем, по риторике пропагандистов, дети "ищут позитив в ситуации". Помогать им в этом вроде бы будут силовики Росгвардии, которых прислали в село. Цель визита пропагандисты определяют так – развлекать детей и колоть дрова.

Они устроили "мероприятие", где выдавали школьникам автоматы и каски. На видео видно, как растерянные дети берут в руки оружие и даже не знают, как реагировать. Впрочем, в сюжете пропагандистов все, как всегда, замечательно. Мол, "росгвардейцы оказывают поддержку людям".