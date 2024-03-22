Во время концерта группы "Пикник" в Подмосковье неизвестные открыли огонь. В сети появилось видео, как россияне убегают из "Крокус Сити Холла", передает 24 Канал.
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Люди бежали по мосту
В сети распространяется видео, как россияне бегут с места теракта. Их действительно очень много, они образовали целую толпу. В то же время известно о более сотни раненых в результате террористического акта. В Белом доме и в Офисе Президента Украины отметили, что Украина никак не связана со стрельбой.
Люди бегут по мосту: смотрите видео
На кадрах можно увидеть, что россиян действительно очень много. Часть осталась заблокированной в здании.
В ГУР отреагировали на теракт
- Отреагировал на теракт под Москвой представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что это сознательная провокация.
- По словам Юсова, кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить.
- В Офисе Президента также опровергли версию российских СМИ о том, что за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, все должно решиться на поле боя, ведь Украина не использует террористические методы ведения войны.