Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус показал одну из карт оккупантов.

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"Армия зверей"

Удивляет то, что на этой карте названия определенных пунктов были обозначены как животные.



Как выглядит карта оккупантов / Фото Вячеслава Чауса



Секретная карта оккупантов / Фото Вячеслава Чауса

Кенгуру, гадюка, горилла, ондатра, козел, верблюд… – это не список животных из зоопарка. Это зверинец русской армии. Карту, разделенную на квадраты, закрепленные за кем-то из "армейских зверей", затрофеили корюковские партизаны в начале полномасштабного вторжения,

– отметил Чаус.

Эта секретная карта недолго была таинственной. Чаус отмечает, что она вряд ли была полезна врагу.

Однако она все же помогла украинским военным. Ее продали на аукционе. Средства будут направлены в поддержку 1 танковой Северской бригады от Благотворительного Фонда "ДОБРОДИЯ". Лот ушел с молотка за 70 тысяч гривен.

"А мы в очередной раз убедились, что враги даже сами себя людьми не считают. Но ведь и животными называться слишком большая честь", – добавил глава Черниговской ОВА.

Где же нашли карту оккупантов он не уточнял.

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