Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус показав одну з карт окупантів.

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"Армія звірів"

Дивує те, що на цій карті назви певних пунктів були позначені, як тварини.



Як виглядає карта окупантів / Фото В'ячеслава Чауса



Секретна карта окупантів / Фото В'ячеслава Чауса

Кенгуру, гадюка, горила, ондатра, козел, верблюд… – це не перелік тварин із зоопарку. Це звіринець російської армії. Карту, поділену на квадрати, які закріплені за кимось із "армійських звірів", затрофеїли корюківські партизани на початку повномасштабного вторгнення,

– зазначив Чаус.

Ця секретна мапа не довго була таємничою. Чаус зазначає, що вона навряд чи була корисною ворогу.

Однак вона все ж таки допомогла українським військовим. Її продали на аукціоні. Кошти спрямують на підтримку 1 танкової Сіверської бригади від Благодійного Фонду "ДОБРОДІЯ". Лот пішов з молотка за 70 тисяч гривень.

️"А ми вкотре переконалися, що вороги навіть самі себе людьми не вважають. Але ж і тваринами називатися завелика честь", – додав очільник Чернігівської ОВА.

Де ж саме знайшли карту окупантів він не уточнював.

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