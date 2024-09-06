Жуткие кадры с расстрелом военного появились в сети днем 6 сентября. Доказательство очередного преступления россиян подтвердил проект "Хочу жить".

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Лубинец об очередном преступлении россиян

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на очередное преступление россиян. Он сообщил, что 6 сентября в сети появилось видео, на котором оккупанты расстреливают, вероятно, украинского военнопленного.

Лубинец отметил, что расстрел россиянами украинского военнопленного – это грубое нарушение Женевских конвенций. Омбудсмен уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста, ведь международные организации обязаны заставить Россию соблюдать нормы международно гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение.

Страна, которая берет в плен, должна гарантировать сохранение жизни военнопленным и отвечает за обращение с ними. Каждый такой расстрел требует надлежащего расследования, а международное сообщество не должно молчать на системные преступления оккупантов,

– подчеркнул Лубинец.