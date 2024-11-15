Транковский непосредственно причастен к осуществлению атак по Украине ракетами "Калибр". Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун разобрал 24 Каналу эту операцию, назвав ее чрезвычайно сложной.

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Чем важно уничтожение Транковского

По словам генерал-майора, Валерий Транковский – законная цель для ликвидации. Не имеет значения, кто за этим стоит – СБУ, ССО или ГУР.

Он находился в рядах вооруженных сил агрессора, выполнял задачи, которые нарушают правила ведения войны. Поэтому его устранение и взятие ответственности, мол, "это сделали мы", считаются крайне важными.

Обратите внимание! Украинские спецслужбы пока не подтверждали свою причастность к ликвидации капитана Черноморского флота России Валерия Транковского.

"Это очень сложная операция. Надо понимать следующее: кто этот человек, как он ведет себя, где находится, как к нему подобраться", – отметил Ягун.

Как могла происходить операция

Ликвидировали Транковского в автомобиле. Очевидно, как предположил генерал-майор СБУ, была использована взрывчатка дистанционного подрыва. Нужно было ее заложить и соответственно следить за этой машиной.

Информацию о той или иной личности проверяют из трех различных источников, чтобы убедиться, что она правдива и средства, которые будут использованы, не зря потратят. Речь идет о человеческом ресурсе и деньгах.

Все понимают, что если выполнять преступные приказы, как не к тебе, то к твоему близкому рано или поздно придет какой-то персонаж и скажет, мол, "добрый вечер, мы из Украины",

– резюмировал Виктор Ягун.

Украина еще пока не может достать всех российских военных преступников, но процесс запущен.

Что интересно, после смерти Транковского российское командование начало перемещаться в Новороссийск.