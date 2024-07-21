Об этом сообщили украинские партизаны из движения "Атеш". Их агенты проникли в бригаду и теперь непосредственно на месте могут видеть проблемы россиян.

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"Наши люди были введены в 810 бригаду, дислоцированную в Казачьей бухте, в Севастополе. Они поделились информацией о колоссальных проблемах с набором личного состава для несения службы", – говорится в сообщении "Атеш".

В Севастополе отказываются воевать за россиян

Отмечают, что рекламные щиты с призывом идти служить российским оккупантам не принесли должного результата, ведь крымчане не желают участвовать в преступной войне.

Анонсированные заявления минобороны России о возможном расширении бригады до дивизии терпят крах, ведь такими темпами достичь желаемого просто невозможно. Информация уже на карандаше в СОУ,

– отмечают партизаны.

Данные о дислокации оккупантов уже у партизан

Они поблагодарили российским российским военным, которые поделились нужной информацией и добавили координаты дислокации бригады: 44.5610989, 33.4175831; 44.5602938, 33.4162614.

Также партизаны публиковали фото с Казачьей бухты в Севастополе, где собственно, оккупанты и разместили 810 бригаду.

Размещение российских оккупантов в Севастополе / Фото движения "Атеш"

К слову, ранее в "Атеш" показали секретный центр подготовки российских военных в Севастополе.