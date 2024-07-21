Про це повідомили українські партизани із руху "Атеш". Їх агенти проникли у бригаду і тепер безпосередньо на місці можуть бачити проблеми росіян.

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"Наші люди були введені у 810 бригаду, дислоковану у Козачій бухті, у Севастополі. Вони поділилися інформацією про колосальні проблеми із набором особового складу для несення служби", – ідеться у повідомленні "Атеш".

У Севастополі відмовляються воювати за росіян

Зазначають, що рекламні щити із закликом іти служити російським окупантам не принесли належного результату, адже кримчани не бажають брати участь у злочинній війні.

Анонсовані заяви міноборони Росії про можливе розширення бригади до дивізії зазнають краху, адже такими темпами досягти бажаного просто неможливо. Інформація вже на олівці у СОУ,

– наголошують партизани.

Дані про дислокацію окупантів уже в партизанів

Вони подякували російським російським військовим, які поділилися потрібною інформацією та додали координати дислокацїі бригади: 44.5610989, 33.4175831; 44.5602938, 33.4162614.

Також партизани публікували фото з Козачої бухти у Севастополі, де власне, окупанти і розмістили 810 бригаду.

Рохзташування російських окупантів у Севастополі / Фото руху "Атеш"

До слова, раніше в "Атеш" показали секретний центр підготовки російських військових у Севастополі.