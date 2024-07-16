Цю інформацію "Атеш" повідомив їхній агент зі складу збройних сил Росії. Адже там він проходив навчання.

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Що відомо про секретний центр росіян в Севастополі

Тут проходять тренування особового складу, зокрема такі незвичайні, як стрілянина по мішенях у воді. Все-таки за легендою – тут розміщений центр підготовки водолазів. Але це лише прикриття,

– заявили в "Атеш".

Партизани розповіли, що росіяни останнім часом люблять маскувати силові структури під міністерство надзвичайних ситуацій, а тепер – під водолазів.

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В "Атеш" запевнили, що їм відомо багато і всю зібрану інформацію вони знову передали у правильні руки.

"Тому одні із найближчих навчань – повинні піти не за планом окупантів", – попередили партизани.

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Партизани закликали людей, які навчаються в тому місці, або якщо їхні рідні там вчаться – зв'язатись з ними відразу і їм повідомлять, коли краще не йти на "навчання". Також обіцяють гроші.

Росія розмістила у Севастополі секретний склад / Фото "Атеш"

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До речі, американський Інститут вивчення війни заявив, що Росія кидає на фронт мобілізованих без підготовки. Окрім того, аналітики встановили, що Кремль кинув на війну недостатньо оснащені підрозділи з оперативного резерву.

