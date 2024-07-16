Зокрема, мовиться про пожежу у Коктебелі. Також є інформація про загоряння поблизу готелю "Ялта-інтуріст".

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Де в Криму виникли пожежі

Уранці 16 липня в телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що пожежу в Коктебелі вдалося локалізувати на площі 40 гектарів. Зауважимо, що ця пожежа виникла ще вчора, а масштаби загоряння були дещо меншини і складали 30 гектарів.

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Згодом також з'явилася інформація про пожежу на Старокримському полігоні. Втім, наразі більш детальна інформація щодо її масштабів та причини відсутня.

Пожежа на Старокримському полігоні / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Близько 13:00 російські ЗМІ повідомили про пожежу поблизу готелю "Ялта-інтуріст" на південному узбережжі Криму. В МНС розповіли, що площа пожежі складає 300 квадратних метрів.

Пожежа в Ялті: дивіться відео

Втім, через деякий час з'явилася оновлена інформація, що відкрите загоряння вдалося ліквідувати. А от мер Ялти Яніна Павлєнко заявила, що полоща пожежі склала 1,5 тисячі квадратних метрів.

"Причина встановлюється, найімовірніше – необережне поводження з вогнем", – додала вона.

До слова, учора була інформація про пожежу в селі "Орлівка", яке знаходиться неподалік аеродрому "Бельбек". Місцеві скаржилися на відсутність пожежників, через що торговцям довелося самотужки гасити полум'я.