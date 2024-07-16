В частности, говорится о пожаре в Коктебеле. Также есть информация о возгорании вблизи гостиницы "Ялта-интурист".

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Где в Крыму возникли пожары

Утром 16 июля в телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщили, что пожар в Коктебеле удалось локализовать на площади 40 гектаров. Заметим, что этот пожар возник еще вчера, а масштабы возгорания были несколько меньше и составляли 30 гектаров.

В Коктебеле пытаются потушить пожар: смотрите видео

Впоследствии также появилась информация о пожаре на Старокрымском полигоне. Впрочем, пока более подробная информация о его масштабах и причинах отсутствует.

Пожар на Старокрымском полигоне / Фото из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Около 13:00 российские СМИ сообщили о пожаре вблизи гостиницы "Ялта-интурист" на южном побережье Крыма. В МЧС рассказали, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Пожар в Ялте: смотрите видео

Впрочем, через некоторое время появилась обновленная информация, что открытое возгорание удалось ликвидировать. А вот мэр Ялты Янина Павленко заявила, что полоща пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров.

"Причина устанавливается, вероятнее всего – неосторожное обращение с огнем", – добавила она.

К слову, вчера была информация о пожаре в селе "Орловка", которое находится недалеко от аэродрома "Бельбек". Местные жаловались на отсутствие пожарных, из-за чего торговцам пришлось самостоятельно тушить пламя.