В Крыму вспыхнул масштабный пожар вблизи аэродрома Бальбек. Пишут, что загорелась сухая трава.
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Возгорание видно из космоса
Активисты "Крымского ветра" отмечают, что пока не известно, горит ли трава или что-то интереснее. Российские СМИ пишут, что пожар в Коктебеле в Крыму распространился на значительной площади Карадагского заповедника.
Так выглядит пожар из космоса / Фото "Крымского ветра"
Известно, что российские пожарные пытаются потушить возгорание. Всего привлечены более 150 специалистов и 25 единиц техники, в частности, вертолет Ми-8 МЧС России.
В Крыму масштабное возгорание: смотрите фото (из российских СМИ)
В Крыму пылает пожар: смотрите видео
Местные пишут, что пожарных нет
Телеграм-каналы также информируют о пожаре в районе поселка Орловка, неподалеку аэродрома Бельбек и систем ПВО. По словам одной из местных, пожарных на месте нет, а торговцы овощами и фруктами сейчас самостоятельно спасают свое имущество и тушат огонь. Он вроде бы уже вплотную подобрался к жилым домам.
В Крыму в последнее время неспокойно. В частности, Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все свои сторожевые корабли Черноморского флота. 15 июля акваторию вблизи аннексированного украинского полуострова покидает последний такой корабль.
Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что это действительно знаковая вещь, которая случилась за этот день.