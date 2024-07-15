Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что противовоздушная оборона россиян действительно работала. Она тушила свои пусковые установки на мысе Фиолент.

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Что произошло в Крыму

Прежде всего стоит вспомнить, что когда наши защитники наносят удары по системам ПВО противника, то обычно вскоре прилетает что-то более серьезное в другие военные объекты.

Так создается "коридор" для ракет и не только ATACMS. На самом деле в Крым летели и другие дальнобойные средства не только иностранного производства. Украинские разработки, в частности морские дроны успешно уничтожают врага.

Российские оппозиционные каналы сообщили, что 15 июля прилеты скорее всего были возле военной части. Одна из станций радиолокации, системы С-300, С-400 могли получить повреждения.

Удары по Крыму – это уничтожение вражеской логистики. А каждый уничтоженный эшелон, склад с боеприпасами означает, что на Херсонское или Запорожское направления не поступят боеприпасы,

– отметил Павел Лакийчук.

А пораженные цистерны с горючим будут означать, что целая танковая рота оккупантов останется стоять на месте. Так наши военные будут иметь преимущество во времени.

Почему удары по системам ПВО важны

Уничтожение противовоздушной обороны противника может быть подготовкой к большим действиям. Например, важно поражать вражескую авиацию, ведь это приведет к уменьшению ракетных ударов по Украине.

Также это скажется на линии фронта. Если бы мы имели возможность отрабатывать по российским аэродромам в Крыму, то на головы наших защитников не летели бы КАБы, интенсивность таких обстрелов уменьшилась бы.

Это примеры того, почему нужно уменьшить господство врага в воздухе. Каждый удар по системам ПВО противника – это подготовка к очередному массированному удару по важным объектам: флоту, авиации, логистике врага на полуострове,

– подчеркнул Павел Лакийчук.