У Криму спалахнула масштабна пожежа поблизу аеродрому Бальбек. Пишуть, що спалахнула суха трава.

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Займання видно з космосу

Активісти "Кримського вітру" зазначають, що поки не відомо, чи горить трава, чи щось цікавіше. Російські ЗМІ пишуть, що пожежа в Коктебелі у Криму поширилася на значній площі Карадазького заповідника.



Так виглядає пожежа з космосу / Фото "Кримського вітру"

Відомо, що російські пожежники намагаються загасити займання. Загалом залучено понад 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії.

У Криму масштабне займання: дивіться фото (з російських ЗМІ)

У Криму палає пожежа: дивіться відео

Місцеві пишуть, що пожежників немає

Телеграм-канали також інформують про пожежу в районі селища Орлівка, неподалік аеродрому Бельбек та систем ППО. За словами однієї із місцевих, пожежників на місці немає, а торговці овочами та фруктами зараз самостійно рятують своє майно і гасять вогонь. Він начебто вже впритул підібрався до житлових будинків.

У Криму останнім часом неспокійно. Зокрема, Росія вивела з території тимчасово окупованого Криму всі свої сторожові кораблі Чорноморського флоту. 15 липня акваторію поблизу анексованого українського півострова залишає останній такий корабель.

Про це в етері телеканалу "Київ" розповів речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук. Він наголосив, що це дійсно знакова річ, яка трапилася за цей день