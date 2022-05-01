В то же время в Северодонецке все еще остаются 10% горожан, сообщил в эфире телеканала "Эспрессо" председатель Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.

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По его словам, эвакуация из города с каждым днем становится все более опасной. Но, несмотря на то, что еще есть возможность покинуть город, люди активно не уезжают.

У всех разная мотивация оставаться

Есть люди, которые опираются на свой опыт 2015 года и надеются, что переживут и cпрячутся. Есть те, которые не могут эвакуироваться в силу своих убеждений, что это их дом и они отсюда никуда не уйдут. Здесь родился, вырос и умру,

– объяснил Стрюк.

Еще часть людей пугает непонимание того, куда ехать, как жить и чем заниматься.

Однако оставаться в городе опасно, ведь кроме обстрелов и постоянных атак с воздуха есть информация от Генштаба ВСУ о том, что российские оккупанты готовят наступление на Северодонецк. Поэтому жители, которые покидают Северодонецк, боятся передвигаться по городу, ведь каждый шаг – опасный.

Оккупанты пытаются выжечь город. Попадают по местам, где гражданское население, а не позиции (военные – ред.),

– добавляет Стрюк.

Также он отметил, что коммуникации в городе повреждены и находятся в критическом состоянии. После каждого обстрела появляются новые проблемы, которые пытаются решить власти.

Ситуация на Донбассе

В Генштабе сообщили, что россияне наступают на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях.

В частности, вчера, 30 апреля, оккупанты снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Донецкой и Луганской областях. От их обстрелов страдают мирные жители, получившие ранения, в том числе и дети. Известно и о погибших.

Только в Луганской области за прошлые сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел. Северодонецк и Лисичанск подверглись массированным артиллерийским обстрелам.

Также известно, что россияне 30 апреля цинично обстреляли автобус, который перевозил лекарства в Северодонецк, а также открыли огонь по автомобилю сотрудника полиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

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