Водночас у Сєвєродонецьку все ще залишаються 10% містян, повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо" голова Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

Читайте також Окупанти щодня все більше руйнують українські міста і села та вбивають цивільних, – Денісова

За його словами, евакуація з міста з кожним днем стає все небезпечнішою. Але попри те, що ще є можливість залишити місто, люди активно не виїжджають.

У всіх різна мотивація залишатись

Є люди, які спираються на свій досвід 2015 року і сподіваються, що переживуть та переховаються. Є ті, які не можуть евакуюватись в силу своїх переконань, що це їх дім і вони звідси нікуди не підуть. Тут народився, виріс і помру,

– пояснив Стрюк.

Ще частину людей лякає нерозуміння того, куди їхати, як там жити та чим займатись.

Проте залишатись у місці небезпечно, адже окрім обстрілів та постійних атак з повітря, є інформація від Генштабу ЗСУ про те, що російські окупанти готують наступ на Сєвєродонецьк. Через це мешканці, які залишають у Сєвєродонецьку, бояться пересуватись містом, адже кожен крок – небезпечний.

Окупанти намагаються випалити місто. Влучають по місцях, де цивільне населення, а не позиції (військові – ред.),

– додає Стрюк.

Також він зазначив, що комунікації у місті пошкоджені та перебувають у критичному стані. Після кожного обстрілу з’являються нові проблеми, які намагається вирішити влада.

Ситуація на Донбасі

У Генштабі повідомили, що росіяни наступають на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямках.

Зокрема вчора, 30 квітня, окупанти знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі на Донеччині та Луганщині. Від їхніх обстрілів страждають мирні мешканці, яка зазнають поранень, у тому числі й діти. Відомо і про загиблих.

Лише на Луганщині за минулу добу окупанти 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл. Сєвєродонецьк та Лисичанськ зазнали масованих артилерійських обстрілів.

Також відомо, що росіяни 30 квітня цинічно обстріляли автобус, який перевозив ліки до Сєвєродонецьку, а також відкрив вогонь по автомобілю співробітника поліції. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вас можуть зацікавити потужні втрати окупантів станом на 1 травня: відео