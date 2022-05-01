Обстріли цивільної інфраструктури продовжилися і 30 квітня. А внаслідок обстрілів поранення отримала чимала кількість мирних мешканців.

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Так, у Добропіллі внаслідок застосування окупантами крилатих ракет фугасної проникаючої дії потрапили до лікарень ще 8 містян. Троє з них – діти. Це дівчатка 5, 6 та 7 років.

А в самому місті уламками пошкоджено приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів.

Загалом же 30 квітня порання внаслідок обстрілів росіянами отримали 9 мешканців Донеччини. Ще одна дитина поранена була у Дробишевому.

Є й загиблий внаслідок таких обстрілів. В Новодружеську чоловік в ніч на 30 квітня отримав поранення, несумісні з життям.

Вбивства мирного населення, обстріли мирних міст та цивільних об’єктів армією країни-агресора зі зброї, суворо забороненої міжнародним гуманітарним правом є військовими злочинами та злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду й грубим порушенням норм чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них,

– нагадала уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова.

Вона також навела й інші факти обстрілу цивільної інфраструктури російськими окупантами 30 квітня. Серед них ракетний удар по злітній смузі аеропорту в Одесі, через що летовище тепер непридатне до використання. А Золоте-3 зруйноване на 70% через російські обстріли.

Дістається від окупантів і українським прикордонникам. На Чернігівщині прикордонники зафіксували обстріл з Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ворог здійснив близько 40 пострілів з міномета 120-міліметрового калібру. А на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка" ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росії прав людини в Україні", – заявила Людмила Денісова.

Вона також закликала міжнародних партнерів України надати зброю для боротьби з країною-агресором.