Коллаборантами оказались трое местных жителей. Россияне завербовали их сразу после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Предателями оказались 2 мужчины и 1 женщина. Боевики 2 АК российских оккупационных войск поручили им разведывать и собирать в городе военную информацию.

СБУ показала лица коллаборантов:

За "работу" коллаборантам обещали денежное вознаграждение и даже автомобиль, который оккупанты украли у местных жителей.

Как изменники помогали врагу

"Информаторы" ходили по улицам, отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали и передавали врагу.

Кроме этого, они корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку.

Теперь коллаборантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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