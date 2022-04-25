Коллаборантами оказались трое местных жителей. Россияне завербовали их сразу после начала широкомасштабного вторжения России в Украину.
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Предателями оказались 2 мужчины и 1 женщина. Боевики 2 АК российских оккупационных войск поручили им разведывать и собирать в городе военную информацию.
СБУ показала лица коллаборантов:
За "работу" коллаборантам обещали денежное вознаграждение и даже автомобиль, который оккупанты украли у местных жителей.
Как изменники помогали врагу
- "Информаторы" ходили по улицам, отслеживали места дислокации, маршруты перемещения подразделений и техники ВСУ, фотографировали и передавали врагу.
- Кроме этого, они корректировали артиллерийский огонь противника по Северодонецку.
Теперь коллаборантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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