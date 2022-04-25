Колаборантами виявились троє місцевих жителів. Росіяни завербували їх одразу після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.
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Зрадниками виявились 2 чоловіків та 1 жінка. Бойовики 2 АК російських окупаційних військ доручили їм розвідувати та збирати у місті військову інформацію.
СБУ показали обличчя колаборантів:
За "роботу" колаборантам обіцяли грошову винагороду та навіть автомобіль, який окупанти вкрали у місцевих жителів.
Як зрадники допомагали ворогу
- "Інформатори" ходили вулицями, відстежували місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ, фотографували та передавали ворогу.
- Окрім цього, вони коригували артилерійський вогонь противника по Сєвєродонецьку.
Тепер колаборантам загрожує до 15 років позбавлення волі.
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