Речь идет о населенных пунктах Шабельное, Песчаное и Дегтярное. Их контролируют украинские пограничники.
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Почему эти населенные пункты в серой зоне
Шабельное, Песчаное и Дегтярное расположены вблизи границы с Россией в Харьковской области. Эти села полностью разрушены вражескими обстрелами, а их территория плотно заминирована. Враг продолжает обстреливать эти населенные пункты, поэтому они непригодны для проживания.
Над какими населенными пунктами подняли сине-желтый флаг: карта
Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место,
– говорится в сообщении.
Пограничники показали щемящее видео, как наши воины поднимают сине-желтый флаг над разрушенными российскими оккупантами поселками. Еще несколько лет назад люди жили там спокойной жизнью и могли созерцать за этим закатом солнца без страха.
Пограничники подняли сине-желтый флаг в "серой зоне" на Харьковщине: смотрите видео
Какая ситуация в Харьковской области
За минувшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, еще 6 враг обстрелял из авиации, в частности, КАБами.
Вследствие этих обстрелов пылали частные дома, административные здания и хозяйственные постройки. К сожалению, не обошлось без раненых.
В Харьковской ОВА сообщили, что в Купянске ранения получил 87-летний мужчина. Также в поселке городского типа Покотиловка Харьковского района 28-летний мужчина получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета.