Мовиться про населені пункти Шабельне, Піщане та Дегтярне. Їх контролюють українські прикордонники.

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Чому ці населені пункти у сірій зоні

Шабельне, Піщане та Дегтярне розташовані поблизу кордону з Росією у Харківській області. Ці села повністю зруйновані ворожтит обстрілами, а їхня щільно замінована. Ворог продовжує обстрілювати ці населені пункти, тож вони непридатні для проживання.

Над якими населеними пунктами підняли синьо-жовтий стяг: карта

Проте прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце,

– мовиться в повідомленні.

Прикордонники показали щемливе відео, як наші воїни підіймають синьо-жовтий стяг над зруйнованими російськими окупантами селищами. Ще кілька років тому люди жили там спокійне життя і могли споглядати за цим заходом сонця без страху.

Прикордонники підняли синьо-жовтий стяг у "сірій зоні" на Харківщині: дивіться відео

Яка ситуація у Харківській області

За минулу добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, ще 6 ворог обстріляв з авіації, зокрема КАБами.

Внаслідок цих обстрілів палали приватні будинки, адміністративні будівлі та господарчі споруди. На жаль, не минулось без поранених.

У Харківській ОВА повідомили, що у Куп'янську поранення зазнав 87-річний чоловік. Також у селищі міського типу Покотилівка Харківського району 28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета.