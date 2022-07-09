Очевидцы сообщили, что у больницы Ruijin был хаос. Люди лезли под турникеты, чтобы выбраться из больницы. Медики выбегали со своими пациентами: некоторые в инвалидных колясках, а одна – на мобильной кровати.
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Женщина, ставшая свидетелем нападения, говорит, что люди в шоке. Предупреждают, что пострадавших может быть больше.
Нападавшего задержали
Полиция обнаружила мужчину, который держал в заложниках толпу на седьмом этаже больницы. Он угрожал ранить людей, поэтому правоохранителям пришлось открыть огонь.
Больницу перегородили. Вход туда ограничен.
В Шанхае сняли карантин
- В Шанхае в начале июня был отменен локдаун, который власти ввели на фоне распространения коронавируса.
- Власти уверяли, что карантинные меры вводились, чтобы смягчить удар по экономике региона.
- Сначала они должны были длиться 9 дней, но локдаун затянулся на 65.
- Во время локдауна местным жителям нельзя было покидать свои дома и пользоваться коммерческой доставкой еды, а ездить в больницу разрешали только с согласия местного органа компартии.
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