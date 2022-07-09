Очевидці повідомили, що у лікарні Ruijin був хаос. Люди лізли під турнікети, щоб вибратися з лікарні. Медики вибігали зі своїми пацієнтами: деякі в інвалідних візках, а один – на мобільному ліжку.
Читайте також Убивця спершу промахнувся: у мережі показали нове відео з розстрілом Сіндзо Абе
Жінка, яка стала свідком нападу, каже, що люди шоковані. Попереджають, що постраждалих може бути більше.
Нападника затримали
Поліція знайшла чоловіка, який тримав у заручниках натовп на сьомому поверсі лікарні. Він погрожував поранити людей, тому правоохоронцям довелось відкрити вогонь.
Лікарню перегородили. Вхід туди обмежено.
У Шанхаї зняли карантин
- У Шанхаї на початку червня скасували локдаун, який влада запровадила на тлі поширення коронавірусу.
- Влада запевняла, що карантинні заходи вводилися, щоб пом'якшити удар по економіці регіону.
- Спочатку вони мали тривати 9 днів, але локдаун затягнувся на 65.
- Під час локдауну місцевим жителям не можна було залишати свої будинки та користуватися комерційною доставкою їжі, а їздити до лікарні дозволяли лише за згодою місцевого органу компартії.
Може зацікавити – США та Китай "домовились" по Тайваню: відео