Очевидці повідомили, що у лікарні Ruijin був хаос. Люди лізли під турнікети, щоб вибратися з лікарні. Медики вибігали зі своїми пацієнтами: деякі в інвалідних візках, а один – на мобільному ліжку.

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Жінка, яка стала свідком нападу, каже, що люди шоковані. Попереджають, що постраждалих може бути більше.

Нападника затримали

Поліція знайшла чоловіка, який тримав у заручниках натовп на сьомому поверсі лікарні. Він погрожував поранити людей, тому правоохоронцям довелось відкрити вогонь.

Лікарню перегородили. Вхід туди обмежено.

У Шанхаї зняли карантин

У Шанхаї на початку червня скасували локдаун, який влада запровадила на тлі поширення коронавірусу.

Влада запевняла, що карантинні заходи вводилися, щоб пом'якшити удар по економіці регіону.

Спочатку вони мали тривати 9 днів, але локдаун затягнувся на 65.

Під час локдауну місцевим жителям не можна було залишати свої будинки та користуватися комерційною доставкою їжі, а їздити до лікарні дозволяли лише за згодою місцевого органу компартії.

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