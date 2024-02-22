На территории США "легла" почти вся мобильная связь. В чем причина, читайте дальше.

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Американцы без мобильной связи

Сегодня днем в Соединенных Штатах произошли серьезные сбои с мобильной связью. Как сообщают СМИ, сначала прекратил работу AT&T – крупнейший оператор беспроводной связи в США. Пользователи отмечают, что сеть полностью "легла", и они ничего не могут сделать ни позвонить, ни отправить сообщение, ни получить доступ к интернету.

В компании заявили, что в курсе проблемы и пытаются ее решить.

Сегодня утром у некоторых наших клиентов наблюдаются перебои в беспроводной связи. Мы срочно работаем над тем, чтобы восстановить их обслуживание,

– говорится в заявлении AT&T.

Пока продолжаются восстановительные работы, в компании призвали клиентов звонить через Wi-Fi. Сейчас там не могут точно сказать, когда сеть заработает полностью. В AT&T считают маловероятной причину сбоя кибератаку или другую злонамеренную деятельность.

Впоследствии выяснилось, что аналогичное "происшествие" случилось с другими операторами мобильной связи. Даже подавляющим большинством, однако они не были такими глобальными.

Обратите внимание! На Солнце произошло две сверхмощных вспышки с разницей в семь часов. Они привели к отключению радиосвязи на освещенной части нашей планеты. В сети предполагают, что именно они могли вызвать сбои с мобильной связью в США.

Глобальный сбой в американской связи / Фото downdetector

Кибератака на Киевстар

В прошлом году 12 декабря один из крупнейших мобильных операторов Украины Киевстар пережил кибератаку. В британской разведке ее назвали самой масштабной с начала полномасштабного вторжения.

Чтобы ликвидировать последствия этой атаки понадобилось не менее двух суток. За этот период времени пользователи не могли позвонить и воспользоваться интернетом.

Как выяснила СБУ, за атакой на Киевстар стояла российская группа хакеров "Сонцепёк".