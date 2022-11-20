Инцидент произошел еще во вторник, 15 ноября. Собак перевозили из Нового Орлеана в город Уокешо, но самолет совершил экстренную посадку на окраине Милуоки.

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Лайнер задел крыльями деревья и их оторвало. Потом скользил по грязи и зеленому газону, врезался в дерево и остановился. Об этом рассказали сотрудники гольф-клуба Western Lakes, поскольку посадка самолета произошла на их глазах.



Самолет после экстренной посадки / Фото Humane Animal Welfare Society

Пилоты и собаки выжили

Сотрудники гольф-клуба сразу бросились вытаскивать из поврежденного самолета двух пилотов и пассажира. Потом дошла очередь до собак, перевозимых в ящиках. Все животные чудом выжили. Хотя некоторые из них, а также пилоты получили легкие травы.

Кроме того, на поле разлилось 300 галлонов авиатоплива. Его пришлось отчищать.



Всех собак спасли / Фото Humane Animal Welfare Society

Такие рейсы происходят часто

Руководитель местного Общества защиты животных Мэгги Тейт-Тектманн отметила, что такие рейсы с перевозкой собак проходят регулярно. Однако чаще для этого использую фургоны, а не самолеты.



Некоторые из животных пострадали / Фото Humane Animal Welfare Society

Причины аварии еще устанавливаются. Представители общества запустили сбор денег для пострадавших собак. К 17 ноября собрали 6500 долларов, хотя рассчитывали всего на 5 тысяч.

Через несколько дней из приюта забрали 19 собак из 53.

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