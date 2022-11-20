Інцидент стався ще у вівторок, 15 листопада. Собак перевозили з Нового Орлеана до міста Уокешо, але літак здійснив екстрену посадку на околиці Мілуокі.

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Лайнер зачепив крилам дерева і їх відірвало. Потім ковзав по бруду та зеленому газону, врізався у дерево й зупинився. Про це розповіли співробітники гольф-клубу Western Lakes, оскільки посадка літака відбулась на їхніх очах.



Літак після екстреної посадки / Фото Humane Animal Welfare Society

Пілоти та собаки вижили

Працівники гольф-клубу одразу кинулися витягувати з пошкодженого літака двох пілотів і пасажира. Потім дійшла черга до собак, яких перевозили у ящиках. Усі тваринки дивом вижили. Хоча деякі з них, а також пілоти зазнали легких трав.

Крім того, на поле розлилось 300 галонів авіапального. Його довелось відчищати.



Усіх собак врятували / Фото Humane Animal Welfare Society

Такі рейси відбуваються часто

Керівник місцевого Товариства захисту тварин Меггі Тейт-Тектманн зазначила, що такі рейси з перевезенням собак відбуваються регулярно. Проте частіше для цього використовую фургони, а не літаки.



Деякі з тваринок постраждали / Фото Humane Animal Welfare Society

Причини аварії ще встановлюють. Представники Товариства запустили збір грошей для постраждалих собак. До 17 листопада зібрали 6500 доларів, хоча розраховували лише на 5 тисяч.

За кілька днів із притулку забрали 19 собак із 53.

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