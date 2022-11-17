Повернулася до екопарку також й частина буйволів, яких намагалися евакуювати ще у травні. Про це розповіла кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко.

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Черненко зазначила, що у Харкові оголосили про бажання відновити зруйнований росіянами екопарк. Під час активних бойових дій ця місцевість відпочинку була у "сірій зоні", і тому її росіяни потужно обстрілювали.

Там знищили 90 відсотків вольєрів. Звідти спробували провести евакуацію тварин через ризик для їхнього життя – екопарк постраждав дуже сильно. Згарища, побиті вольєри, також там загинули 6 співробітників та волонтерів, серед них – 15-річний підліток,

– пояснила кореспондентка.

За її словами, це сталося у травні, коли намагалися евакуювати буйволів, але тепер вони повернулися.

"Це диво, їх не очікували побачити. Вони розбіглися під час того трагічного обстрілу й понад пів року виживали в лісах Харківської області. Кілька особин вбили, тому що це і мінна небезпека, і на них полювали росіяни. Тепер стадо з 5 буйволів повернулося з маленькими телятами. Тобто це таке приємне повернення", – додала журналістка.



Віталій Ільченко / Скриншот 24 Каналу

Як зазначив директор екопарку Віталій Ільченко, йому телефонують люди, які кажуть, що навіть сьогодні відловлюють їхніх тварин.

Ловили павичів та фазанів. Тобто ми сподіваємося, що кількість знайдених й збережених тварин зростатиме. Так само повернулися буйволи. Але є реальні факти загибелі приматів – шимпанзе, орангутангів та різних дрібних мавп, які повмирали від розривів серця і від того, що вони просто розбивалися в клітках під час обстрілів,

– наголосив директор екопарку.

На його думку, те, що ще бодай якісь тварини залишилися живими після російських обстрілів, є справжнім дивом.

"Всі тварини бігали поміж снарядами весь цей час. Звичайно ж, вони були дуже наляканими й це просто чудо, що вони вижили. Ще у нас є одна "операція", позаяк десь ще бігають олені", – підкреслив Ільченко.

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Буйволи екопарку / Скриншот 24 Каналу

Водночас також є інші звірі та птахи, які все ще перебувають у лісах – їх приманюють, щоб повернути. Екопарк не відразу відновлюватимуть, зокрема споруди та павільйони. Все тому, що територія об'єкта становить 130 гектарів і поки лише 30 гектарів доступні після розмінування.

Ще досі знаходять розтяжки, боєприпаси, шматки ракет й снарядів. На сьогодні будівлі в тому стані, в якому вони зараз є – їх консервують, роблять розрахунки того, як треба відновлювати ЛЕП, яка повністю знищена. Після цієї консервації будемо чекати, що поступово все відновлюватимуть,

– розповіла Черненко.

Поки тварини житимуть в зоопарках – зокрема харківському та багатьох інших областей, куди їх і вивезли.

"До березня екопарк був місцем, де гуляли натовпи – сімей з дітьми. Попри сильну руйнацію, власники екопарку все одно хочуть його відновлювати й не будуть здаватися. Про це місце знали, як про точку, де рятували тварин, навіть зникаючих червонокнижних", – наголосила журналістка.

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