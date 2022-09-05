Мавпочка сіла на площі міста перепочити. У мережі оприлюднили відео, як жінка акуратно підходить до неї, щоб не налякати.

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Потім тваринці дали курточку, оскільки погода в Харкові сьогодні дощова та прохолодна.

Мавпочку одягнули тепліше: відео

Це вже не перша втеча мавпочки

У мережі розповіли, що мавпочку забрали до цього зоопарку з розбомбленого Екопарку. Звати тваринку Чічі, вона дуже розумна.

Це вже не перша її прогулянка. Раніше мавпа вже втікала у місто. Цього разу вона розплутала сітку.

Замки теж легко піддались тваринці,

– розповідають у зоопарку.

Зрештою, мавпочку вдалось вмовити повернутись. Заманили смачненьким.

Мавпочку вмовили повернутись: відео

У Харкові врятували кошеня

Російські окупанти 4 вересня поцілили по ресторану в Харкові. Там зайнялась пожежа. Площа займання сягнула 2,2 тисячі квадратних метрів. Вдалося загасити лише о 12:16.

Рятувальники показали, як витягнули з вогню кошеня. Воно зазнало поранення, але вижило. Тваринку передали волонтерам. Будуть лікувати лапку.

На Закарпатті із зоопарку втік тигр

До речі, на Закарпатті стався схожий випадок. З домашнього зоопарку у селі Стричава, що неподалік від кордону зі Словаччиною, втік тигр.

До речі, на Захід України тваринка теж вимушено переїхала через бойові дії. Це дитинча кількох місяців. Його тримали на розведенні у вольєрі, куди до нього ходили часто фотографуватися сім'ями з дітьми. Він звик до людей

Словацька влада села Уліч повідомила, що місцеві жителі перелякались. Звіра помітили за 5 кілометрів від села Брезовець. Місцевих просять бути пильними та обмежити пересування за межами домівок. Якщо хтось побачить тваринку, слід телефонувати в поліцію або селищному голові. Одразу попередили, що за кривду звіра загрожуватиме штраф.

Попри те, що тигра бачили у Словаччині, він може повернутись в Україну. Жителям Закарпаття при зустрічі з ним, варто набрати номер: 0911 011 382.

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