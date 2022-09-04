Російська ракета поцілила по готельному комплексу в Київському районі Харкова. Там розпочалася потужна пожежа площею приблизно 2,2 тисячі квадратних метрів.

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Пожежники врятували кошеня

У Харкові пожежники врятували кошеня під час ліквідації займання, яке виникло внаслідок ворожого ракетного удару по ресторанно-готельному комплексу.

Котика передали волонтерам. Будуть лікувати лапку. Герої нашого часу. Захищають, працюють, рятують, лікують… А котику бажаємо найшвидшого одужання,

– зазначили в ДСНС.

Рятувальники додали, що пожежу площею 2,2 тисячі квадратних метрів вдалося загасити лише о 12:16.

Дивіться відео, як рятувальники витягнули кошеня з ресторану, який палав:

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Коротко про удар росіян

Після обстрілу на місці події виявили 2 вирви у землі. Правоохоронці вилучили уламки ракет комплексу С-300. Попередньо відомо, що окупанти випустили ракету з території Бєлгородської області.

Закладом відпочинку володів один з найбагатших українців за версією українського Forbes Микола Удянський. За словами самого підприємця, на території комплексу перебував рідний дядько та його друг.

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